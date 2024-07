„36 Grad und es wird noch heißer“ – ganz so intensiv, wie die Hitze hier besungen wird, soll es in der Steiermark nicht werden. Aber: bis zu 35 Grad sind heute Mittwoch schon möglich, wie Meteorologe Friedrich Wölfelmaier von der GeoSphere Austria prognostiziert. Bereits am Dienstag wurden in der Steiermark 34 Grad verzeichnet. Der Hitze-Hotspot lag in Bad Radkersburg. Aber auch in Hartberg wurden 32,5 Grad gemessen, in Graz-Straßgang 32 Grad, heiß war es in der ganzen Steiermark.

Hochburg Hartberg

Auch am Mittwoch lagen die Temperaturen an allen steirischen Messstationen gegen 10 Uhr bereits zwischen 24 und 29 Grad Celsius. Die ersten 30 Grad knackte dann am Vormittag Hartberg. In der Nacht wurden in den südöstlichen Regionen über 20 Grad gemessen, was für eine Tropennacht spricht.

Was der Hitzeschutzplan bedeutet

Die Steiermark hat nun den Hitzeschutzplan aktiviert. Der Plan sieht bei Überschreiten des Schwellenwertes für mindestens drei Tage starke Hitzebelastung die Aktivierung des Hitzewarnsystems und den Versand des Hitzewarn-Newsletters vor. Die Empfänger sind niedergelassene Ärzte und Ärztinnen, Altersheime und Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und Schulen, mobile und soziale Dienste, Krankenhäuser, sonstige soziale Einrichtungen, Behörden – und auch alle Privatpersonen, die sich für den Newsletter angemeldet haben (mit Name und Mailadresse hier anmelden: abt08-ippl@stmk.gv.at)

„Unser oberstes Anliegen in der Gesundheitsversorgung ist immer das Wohl der Patienten. Als Arzt weiß ich, dass für viele Mitmenschen diese starken Hitzewellen eine große gesundheitliche Belastung sind. Mit dem Hitzewarnsystem unterstützen wir dabei, sich bestmöglich an die Temperaturverhältnisse anzupassen“, sagt Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP). Da wissenschaftliche Studien einen raschen Anstieg der Mortalität bei Risikopersonen unter Hitzestress zeigen würden, will das Land mit der Warnung Anpassungsmaßnahmen empfehlen.

Temperaturen in Österreich bis 14 Uhr © Ubimet

Vereinzelt Gewitter

Am Donnerstag sind dann vereinzelt Gewitter im Süden wahrscheinlich, bei 32 bis 34 Grad. In der Obersteiermark sind die kommenden Tage täglich einzelne Gewitter möglich. Großteils soll es aber sonnig bleiben. Gegen Samstag wird es in der Obersteiermark wohl auf 25 Grad „abkühlen“. Im Süden werden am Samstag weiter über 30 Grad erwartet. Einzlene, lokale Gewitter sind im ganzen Bundesland am Samstag nicht auszuschließen. Während der Sonntag großflächig Gewitter-frei bleiben soll – nur im Bergland sollte man vereinzelt Acht geben.