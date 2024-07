Zahlreiche Regenschauer und kühle Tage machten Freibadbetreibern in der Steiermark im Juni das Leben schwer, mit dem Beginn der Ferien soll jetzt das Wetter endlich für mehr Badespaß sorgen. „Am Dienstag können die Leute mit sieben bis zwölf Sonnenstunden rechnen“, prognostiziert Meteorologe Hannes Rieder von der Geosphere Austria. Nebel, der sich am frühen Morgen im oberen Murtal und dem Ennstal noch in den Tälern festsetzt, verzieht sich im Laufe des Vormittags. Bis auf 29 bis 32 Grad können die Temperaturen dann im Laufe des Tages steigen, Hitzepol wird voraussichtlich die Südoststeiermark.