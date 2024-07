Die Wetterprognose zeigt pünktlich zu Ferienbeginn auf Sommer. Denn bereits die ersten zwei Ferientage glänzen mit Temperaturen bis zu 30 Grad und viel Sonnenschein. „Am Samstag gehen wir bereits in Richtung 30 Grad, vielleicht knacken wir sie an einigen Stationen sogar“, meint Christian Pehsl, Meterologe der GeoSphere Austria. Vor einer Hitzwarnung oder gar Tropennächten brauchen sich die Steirerinnen und Steirer dennoch nicht fürchten. Denn: Bei Frühtemperaturen zwischen 12 und 17 Grad ist es vor allem in der Obersteiermark in der Früh noch frisch. „Die Nächte eignen sich also auch dazu, die Wohnung zu kühlen“, sagt Pehsl.

Sonnenreiches Wochenende

Auch in Bezug auf den Niederschlag zeigt sich der Sommer am Samstag von seiner besten Seite – mit strahlendem Sonnenschein. Vereinzelte Gewitter können erst in den Abendstunden auftreten und dann auch nur in der nördlichsten Obersteiermark. „Die Gewitter bleiben eigentlich in Bayern und Oberösterreich, das wird höchstens ein Streifstoß“, sagt der Meteorologe. Der Sonntag wird hingegen etwas unbeständiger. Die Sonne lässt sich totz der vereinzelten Schauer und Gewitter in der Obersteiermark häufig blicken. Während es im Norden bei 22 bis 25 Grad etwas kühler bleibt, zeichnet sich der Südosten der Steiermark auch am Sonntag mit hochsommerlichen Temperaturen zwischen 28 und 30 Grad aus.

Freibadwetter in erster Ferienwoche

Auf sommerliches Ferienwetter dürfen sich die Schülerinnen und Schüler aber auch in der kommenden Woche freuen. Während der Montag noch etwas anfälliger für Gewitter ist und mit 26 bis 30 Grad punktet, dürfte es Mitte der Woche richtig heiß werden. 32 bis 34 Grad dürften die Thermometer in der Steiermark dann anzeigen. Auch die restliche Woche bleibt sommerlich. Bestes Wetter für einen Sprung ins kühle Nass.