Willkommen in den Ferien! Willkommen im Stau! Die steirischen Schülerinnen und Schüler haben heute ihre Zeugnisse bekommen und freuen sich auf 9 Wochen mit besonders viel Freizeit – wie sich hier auch nachlesen lässt. Bereits in der Nacht auf morgen und auch am Samstag starten zahllose Steirer in den Urlaub und machen sich auf den Weg in Richtung Süden. Der ÖAMTC warnt alle Autofahrer daher vor Staubildung.

Besonders gefährdet ist demnach die A 9, Pyhrn Autobahn – hier gelten die Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, die Baustellenbereiche Inzersdorf–Klaus sowie Treglwang-Trieben als wahre Staupunkte. Auch beim Grenzübergang Spielfeld sorgen laufende Straßensanierungen zwischen Edlach und Gaishorn sowie zwischen Deutschfeistritz und Gratkorn für Staus. In der Südsteiermark müssen Reisende in Richtung Slowenien, Kroatien oder Italien am Grenzübergang Spielfeld sowie bis Maribor mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Hier gibt es in beiden Richtungen eine Baustelle. Die A9-Ausfahrt Spielberg ist außerdem gesperrt, Ausweichrouten gibt es über Vogau oder Gersdorf an der Mur. Bei den Ausfahrten Wundschuh ist eine Umleitung eingerichtet.

Auch die A 2 ist eine Stauzone

Relevant für all jene, die ihre Reise über den Flughafen Wien beginnen, ist auf der A 2, Südautobahn, die Stauzone im Abschnitt Pinkafeld-Lafnitztal. Ähnliches gilt für die A 4, Ostautobahn, und die S 1, die Wiener Außenringautobahn, jeweils rund um Schwechat. Auf der A 2 drohen Richtung Italien im Bereich Velden und Villach sowie rund um Gleisdorf und Graz ebenfalls Verkehrsbehinderungen.

Weitere Stauzonen sind die S 6, die Semmering Schnellstraße, wo es dieser Tage zwischen Gloggnitz und Maria Schutz zu Verkehrsbehinderungen kommt. Auf der B 32, Lahnsattel Straße, ist die Strecke zwischen Mürzsteg und Frein an der Mürz in beide Richtungen gesperrt. Nach den Unwettern der letzten Wochen sind außerdem die L 123, Stollinggrabenstraße, über den Pogusch sowie die L 315 im Bereich Stübinggraben zwischen Geistthal und Deutschfeistritz sowie Großstübing gesperrt. Selbes gilt für die L 429 zwischen Rohrbach an der Lafnitz und die L 437 zwischen Bad Waltersdorf und Neuhart. Die L 329 im Annagraben auf Höhe Steinbruch ist ab Freitagmittag, etwa 12 Uhr, wieder frei.

Neuerungen auch im Grazer Stadtgebiet

Stauzone ist außerdem die Stadt Graz in vielen Bereichen. Darunter die Elisabethstraße, die wegen Bauarbeiten in beide Richtungen nur einspurig ist. Auch am Opern- und Joanneumring sowie am Lendkai kommt es wegen Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen. Ab Montag kommt obendrein noch eine Baustelle in der Leonhardstraße auf Höhe Maiffredygasse hinzu. Neu ist die Teilöffnung der Neutorgasse, die zumindest in eine Richtung befahrbar ist.

Die Staugefahr ist traditionell zu Beginn der Sommerferien in Süd- und Westösterreich enorm. Die zweite Welle folgt dann Ende Juli und Anfang August, wenn die Ferien in Baden-Württemberg und Bayern beginnen. Der Autofahrerklub ÖAMTC erwartet die Rückreise-Höhepunkte dann ab Mitte August nach dem italienischen Ferragosto-Wochenende sowie in den ersten beiden Septemberwochen.