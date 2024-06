Tendenziell ist der Hitzehöhepunkt meist gegen 17 Uhr zu erwarten. Das heißt, die Temperaturen können am Samstag noch weiter steigen. Aber schon um 13 Uhr zeigten die Wetterstationen der GeoSphere Austria in der ganzen Steiermark richtige Sommertemperaturen an:

29,8 Grad waren es in Bad Aussee, 29,5 in Bad Mitterndorf, auch in Ramsau am Dachstein wurden schon 25,7 Grad gemessen („kälter“ ist es im ganzen Land gerade nur am Gipfel des Gletschers bei 14,9 Grad), in Rottenmann zeigte die Messstation 29,6 Grad an, in Murau und Zeltweg jeweils 29,5 Grad, 28,8 Grad in Frohnleiten.

Hitziger Tag

Auch die 30 Grad wurden schon geknackt: 31,5 Grad in Mooslandl, 30,6 Grad in Leoben, 30,3 Grad in Bruck an der Mur (wo heuer bereits ein Hitze-Rekord gebrochen wurde), 30,2 Grad in Kapfenberg, 31,6 Grad in Graz, 30 Grad in Gleisdorf, 31,7 Grad in Hartberg, 31 Grad in Fürstenfeld, zwischen 30 und 31 Grad auch: Feldbach, Bad Gleichenberg, Bad Radkersburg, Deutschlandsberg und Leibnitz-Wagna.

Einem Grillnachmittag, Besuch am See oder Freibad sowie dem Public Viewing bei den nächsten EM-Spielen am Samstag steht also nichts im Wege. Kleiner Tipp: Sonnenschutz und ausreichend Wasser trinken nicht vergessen.

Sonniges Wochenende

Auch der Sonntag soll laut GeoSphere Austria in weiten Teilen des Landes viel Sonnenschein bringen, 28 bis 30 Grad sind prognostiziert. Heute und morgen soll es jedenfalls Unwetter-frei bleiben. Frühstens Sonntagabend bzw. Montagmorgen ist laut Meteorologen ein Wetter-Umschwung und auch Regen zu erwarten.