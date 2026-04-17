Diabetes, gemeinhin auch als Zuckerkrankheit bekannt, treibt Verantwortlichen im Gesundheitswesen große Sorgenfalten auf die Stirn. Zehn Prozent der österreichischen Bevölkerung sind bereits erkrankt, in Zukunft dürfte diese Zahl wohl noch weiter steigen. Als Patientinnen und Patienten finden sich viele von ihnen seit Jahren im Luftkurort Aflenz und dem dortigen Reha-Zentrum wieder, das sich auf Stoffwechselerkrankungen spezialisiert hat.

Seit einigen Wochen gibt es aber auch um die obersteirische Rehabilitationsklinik Sorgenfalten. Internen Plänen der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) zufolge, denkt diese nämlich über eine Zusammenlegung des Reha-Zentrums in Aflenz mit jenem in St. Radegund nach. Beschlossen ist zwar noch nichts, dennoch befürchten viele, dass unter einer Zusammenlegung auch die Versorgungsqualität für Patienten leiden könnte.

Für einen Erhalt des Reha-Zentrums in Aflenz wurde am Palmsamstag demonstriert © KLZ / Eva Pretterhofer

Einer davon ist Silvester Berger. Als Oberarzt war er fast 20 Jahre lang im Reha-Zentrum Aflenz tätig und behandelte dort zahlreiche Diabetikerinnen und Diabetiker. Seit 2012 ist er im Ruhestand, pflegt aber weiterhin eine enge Bindung zum Haus und beschäftigt sich als Mitglied der Österreichischen Diabetesgesellschaft weiterhin intensiv mit der Erkrankung. Die Nachricht von der möglichen Schließung habe ihn fassungslos gestimmt, erzählt er: „Es ist gesundheitspolitischer Unfug, ein funktionierendes System abzuschalten.“

Hohe Kosten durch Vorsorge abwendbar

Laut Berger lässt nämlich insbesondere die Behandlung von Folgeschäden bei Diabetes – wie Herzinfarkten, Schlaganfällen, Nierenversagen, Erblindungen oder dem diabetischen Fußsyndrom – die Kosten im Gesundheitssystem in die Höhe schießen. „Das wird eine unfinanzierbare Erkrankung in Zukunft“, betont Berger drastisch und spricht von damit verbundenen Mehrausgaben in Milliardenhöhe. Diese hohen Kosten könne man eben durch frühzeitige Diagnose und effektive Therapie in verschiedenen Facetten abfedern, meint er.

Silvester Berger behandelte 20 Jahre lang Diabetiker im Reha-Zentrum Aflenz © Privat

„In Aflenz haben die Menschen drei Wochen Zeit, Theorie gleich mit Praxis zu verbinden und das immer mit sofortiger Rückmeldung“, erklärt Berger und erzählt: „Wir haben immer den Menschen als Ganzes gesehen und versucht, die Patienten so auszubilden, dass sie ihren Diabetes jederzeit im Griff haben. Der Erfolg kommt oft damit, dass die Leute sehen, dass es doch geht, mit der Erkrankung zu leben.“ Noch heute werde er auf der Straße oft von ehemaligen Patienten angesprochen, die an keiner Folgekrankheit leiden würden: „Das ist für mich auch der Beweis dafür, dass es funktioniert hat.“

Bis zu 15 Jahre um Qualität aufzubauen

Grundsätzlich will die PVA die Kompetenzen aus Aflenz nicht verlieren, sondern diese in St. Radegund mit jenen im Bereich Herz-Kreislauf bündeln. Berger hat an diesem Schritt seine Zweifel: „Das Bündeln von Kompetenzen ist nur ein Vorwand. Diabetes als solches hat so viel Eigendynamik, wo man viele interdisziplinäre Kenntnisse braucht.“ Ihre Kenntnisse würden sich die meisten in ihrer Freizeit aneignen. „Solche Leute laufen nicht irgendwo herum“, meint Berger und hält fest: „Es dauert zehn bis 15 Jahre um diese Kompetenzen, um so ein Team aufzubauen.“