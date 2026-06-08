„Bei der ORF-Compliance-Stelle sind in den vergangenen Wochen zahlreiche Hinweise bzw. Meldungen im Hinblick auf ein mögliches Fehlverhalten von Pius Strobl eingegangen“, ließ uns der ORF auf Anfrage wissen. Diese Hinweise führten zur sofortigen Freistellung von Pius Strobl, der als Spitzenmanager des öffentlich-rechtlichen Unternehmens mit rund 469.000 Jahresgehalt brutto sogar mehr verdiente als der letzte ORF-Generaldirektor Weißmann. Zum ORF geholt worden war Strobl Ende 2006 von seinem Vertrauten Alexander Wrabtez, der ihn zunächst als Kommunikationschef einsetzte. Der heute 69-Jährige galt als Mit-Architekt jener Stiftungsratsmehrheit, die Wrabetz damals überraschend zum ORF-Chef gewählt hat.

„Diese Maßnahme erfolgte, um eine unvoreingenommene und unbeeinflusste Durchführung der Untersuchung durch die ORF-Compliance-Stelle sicherzustellen, und stellt keine Vorverurteilung dar“, heißt es seitens des ORF zur Freistellung von Strobl.

Zu den ORF-Stationen von Strobl gehören die Event- und Security-Leitung beim Eurovision Song Contest 2015 in Wien und das Management des 300-Millionen-Euro schweren Bau- und Sanierungsprojekts ORF-Zentrum auf dem Küniglberg. Zusätzlich zum Bauprojekt, zur Sicherheitserweiterung und zum Facility Management übernahm er 2019 das Humanitarian Broadcasting des ORF, wozu etwa „Licht ins Dunkel“ gehört. Seine noch von Wrabetz unterzeichnete Pensionsregelung sorgte zuletzt für Aufregung, da er ohnehin schon der Bestverdiener des Hauses ist/war.