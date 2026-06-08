Das Wetter ist schön, die Temperaturen hoch, das bedeutet: Ausflüge in den Süden stehen am Programm. Viele davon werden mit der Bahn unternommen – in manchen Fällen offenbar zu viele. Gleich zwei Vorfälle mit der ÖBB sorgten in den vergangenen Tagen für Aufsehen und Diskussionen.

Vorfall Nummer eins: Ein Grazer Ehepaar durfte in Udine nicht mit ihren Fahrrädern in den Zug Richtung Heimat einsteigen, weil es keinen Stellplatz dafür reserviert hatten Zuvor verpassten die beiden aufgrund eines Staus ihren Anschlusszug und mussten neu buchen. Die Räder ließen sie schließlich in Udine stehen und holten sie im Nachhinein mit dem Auto ab.

Vorfall Nummer zwei: Bei der Rückreise vom Urlaub an der Adria kam es Sonntagnachmittag zu chaotischen Zuständen am Bahnhof Udine. Dort hätte ein ÖBB-Railjet planmäßig um 15.59 Uhr in Richtung Österreich abfahren sollen. Doch der Zug war so heillos überfüllt, dass die Polizei anrücken musste. Der Railjet wurde daraufhin polizeilich geräumt.

Beide Vorfälle lösten hitzige Debatten in unseren Foren aus. Das Meinungsspektrum reichte von Kritik an der ÖBB bis hin zur Eigenverantwortung der Zugreisenden, an die appelliert wird bzw. die sogar vorausgesetzt wird.

Kritik an den fehlenden Fahrradplätzen

Fünf Fahrradplätze können pro Railjet reserviert werden. Bei kurzfristigen Buchungen besteht damit in der Hauptreisezeit quasi keine Chance, einen dazubuchen zu können. Aufgestockt werden soll in der neuen Railjet-Generation.

Seine persönliche Erfahrung zu dieser Problematik teilt „zeroundersteer01“ mit der Community: „Ich wollte vor zwei Wochen nach einer Radtour Villach - Santa Maria di Leuca (Apulien) ebenfalls wieder per Bahn nach Österreich zurück. In Italien war es einfach, kurzfristig eine Fahrt für mich und mein Rad bis Bologna zu buchen. Doch von dort gab es via ÖBB kein Weiterkommen nach Österreich mit Rad: keine Fahrradbuchung für die nächsten acht Wochen möglich – also gestrandet. Die fünf Fahrradabstellplätze pro Zug sind einfach eine Frechheit bei der Anzahl an Radlern an der oberen Adria.“ Auch „HaraldR27“ meint, dass es „noch viel Luft nach oben gibt, um dem gesunden Trend zum Fahrrad gerecht zu werden“.

Der betroffene Grazer meldete sich auf Facebook übrigens noch einmal ausführlich zu Wort. Sein Ziel sei es „ja nicht, die Bahn generell schlechtzureden, sondern die Umstände dort zu verbessern“.

Kritik an überfüllten Zügen

Fehlende Fahrradstellplätze sind das eine, einfach zu viele Passagiere in den Zügen das andere Problem. Für User „Hausschuh“ ist oftmals das „Chaos vorprogrammiert! Leider kommt es immer öfter vor, dass Reservierungen nicht angeschrieben sind – unabhängig davon, ob Last Minute oder nicht. Es kommt auch vor, dass Waggons mit reservierten Sitzplätzen nicht vorhanden sind. Als Vielfahrer stelle ich auch fest, dass Verspätungen erkennbar zunehmen. Was ist los bei der ÖBB?“

„Auf Basis der gekauften Karten war jedenfalls ersichtlich, dass zu wenige Waggons bereitgestellt sind. Das hat mit der Reservierung wenig zu tun. Ein halbwegs funktionierendes Management weiß das und reagiert im Voraus [...]“, bezieht sich „TrailandError“ explizit auf den Fall in Udine am Sonntagnachmittag.

„Ba.Ge“ hätte einen Vorschlag: „Zugang zum Bahnsteig nur mit gültigem Ticket möglich. Wäre eine Möglichkeit – hätte aber natürlich auch Nachteile.“ „Kobold“ würde sich an einem südeuropäischen Land orientieren: „Warum die ÖBB in ihren Fernzügen nicht das watscheneinfache spanische System einführt, ist mir rätselhaft: Mit jedem Ticketkauf ist ein durchnummerierter Sitzplatz verbunden. Wenn es keine Sitzplätze mehr gibt, werden für den Zug auch keine Tickets mehr verkauft. Alles in real time.“

Wo bleibt die Eigentverantwortung der Zugreisenden?

Nicht alle Userinnen und User nehmen die ÖBB in die Pflicht. Sie sehen die Verantwortung bei den Zugreisenden selbst, egal, ob es um gebuchte Plätze für die Fahrräder geht oder darum, sich früh genug um einen reservierten Sitzplatz zu kümmern und anderenfalls nicht zur Stoßzeit zu fahren.

„Die ÖBB empfehlen doch eine Sitzplatzreservierung für solche Reisen. Dabei kann man sich ansehen, wie voll der Zug ist. Nachdem die Menschheit zu bequem ist, das zu tun, ist sie selber schuld. Es muss ja nicht jeder mit demselben Zug fahren“, schreibt „DaRadltreiba“. Auch „Evaregina“ sieht den Fehler bei einem überfüllten Zug zur Stoß- bzw. Reisezeit nicht bei der Bahngesellschaft: „Das ist keine Panne der ÖBB, mittlerweile sollte allen klar sein, dass man an solchen Tagen ohne Reservierung nicht sicher sein kann, mitfahren zu können.“

Ähnlich sehen das einige Forumsteilnehmer, wenn es um die Räder-Problematik geht. „Wer nicht früh genug bucht und einen Radlabstellplatz reserviert, ist leider selber schuld. Dass es wenige davon gibt, ist bekannt. […]“, so „Reiskocherfahrer“. Das sieht auch „Reddie“ sehr ähnlich: „[…] Dass fünf Räder zu wenig sind, ist klar. Aber im Ablauf hat die ÖBB absolut nichts falsch gemacht!“

Und „Josef0106“ weist auf den Sicherheitsaspekt hin: „Es gibt völlig klare Richtlinien für die Fahrradmitnahme bei der ÖBB. Entweder man hält sich daran, oder lässt es bleiben. Es geht in erster Linie um ‚Personentransport‘! Ungesicherte Fahrräder können eine Gefahr für Personen darstellen.“