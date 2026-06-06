Die Sonne knallt aufs Armaturenbrett und macht das Auto zum Treibhaus. Die Luft stinkt nach Abgasen. So weit das Auge reicht, nur Stoßstangen und Rücklichter. Nichts ruiniert den Urlaub so wie Stau, besonders wenn man einen Anschlusszug kriegen muss. Christian Hlade und seine Ehefrau Carmen haben ihn vergangene Woche in Triest verpasst. Wegen dem Fahrrad.

Also muss ein neues Ticket her. Es folgt der nächste Zwischenfall: Laut ÖBB-App müssen die beiden ihre Fahrkarten in Österreich ausdrucken – schwierig vom Bahnsteig am Trieste Centrale aus. Mit der Hilfe des Trenitalia-Mitarbeiters am Schalter gelingt es dann doch, nur wartete in Udine das nächste Problem.

Christian und Carmen dürfen mit, ihre Räder nicht. Der Schaffner lässt trotz gültiger Fahrkarte nicht mit sich reden. Das Problem: Die beiden haben im neu gebuchten Zug keinen Stellplatz für die Räder reserviert. Also lassen sie ihre Bikes zurück. Abgesperrt an einem öffentlichen Fahrradständer am Bahnhof in Udine.

Fahrrad mit dabei, also selbst schuld?

Selbst schuld, könnte man jetzt sagen. Reservierungen für Räder sind vorgeschrieben. Wer keine hat, hat auch keinen Platz. Nur wäre es im Fall von Christian und Carmen gar nicht möglich gewesen, eine Reservierung zu bekommen. Die Strecke zwischen Klagenfurt, Tarvis, Udine und Triest ist bei Fahrrad-Reisenden gerade um diese Jahreszeit extrem beliebt. Stellplätze für Räder sind über Monate im Voraus ausreserviert. Wer kurzfristig ein neues Ticket braucht, ist de facto gestrandet. Ein Problem, mit dem Christian und seine Frau Carmen nicht alleine sind.

Zwei Plätze mehr – aber erst in Zukunft

„Im Fernverkehr besteht eine Reservierungspflicht für Fahrräder. Sofern verfügbar, können Restplätze aber auch beim Zugbegleiter gebucht werden“, heißt es von der ÖBB auf Anfrage. Die lediglich fünf Fahrradplätze pro Railjet ergeben sich aus „technischen und sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen, da Fluchtwege jederzeit freigehalten werden müssen“, heißt es weiter.

Das steigende Bedürfnis nach Fahrrad-Plätzen will die ÖBB in Zukunft mit zwei zusätzlichen Plätzen befriedigen. Railjets der neuen Generation sollen Platz für sieben statt fünf Fahrräder bringen. Die kann man künftig abstellen statt aufhängen. Das soll die Mitnahme schwerer E-Bikes erleichtern.

Ergänzend setzt die ÖBB zwischen Villach und Udine mit den MICOTRA-Zügen auf ein ergänzendes Angebot mit verlässlicher Fahrradmitnahme und inkludierter Reservierung. Diese Verbindung stand allerdings in der Vergangenheit wegen häufiger Ausfälle und technischer Probleme in der Kritik.

Für Christian und Carmen hieß es diese Woche: noch einmal mehr als 600 Kilometer Graz – Udine – Graz. Mit dem Auto sind sie knapp acht Stunden unterwegs, um ihre Fahrräder abzuholen. „Wenn man Menschen vom Zug zurück ins Auto treiben möchte, dann macht man es genau so“, schreibt Hlade dazu auf Facebook. „Ich möchte hier kein ÖBB-Bashing betreiben, aber wie kann es sein, dass auf dieser Strecke Züge mit fünf Fahrradplätzen fahren“, so der Grazer.

Wenige Tage später postet er erneut ein Selfie, wieder aus dem Fahrradwaggon eines Raijets, diesmal mit Fahrrad. „Ich bin an sich ein großer Fan der Bahn. Österreich kann froh sein, so ein gutes Bahnnetz zu haben. Ich fahre gerne Zug und werde das auch weiterhin tun“, schreibt er. Dennoch muss sich bei diesem Thema etwas ändern, meint Hlade.