Im Mai 2026 stand fest, dass die Stadtgemeinde Eisenerz das Gasthaus Gemeindealm in der Eisenerzer Ramsau nicht mehr verpachten, sondern verkaufen will. Ziel war es, den Verkauf noch in diesem Jahr abzuwickeln. Der Entschluss zu verkaufen, zeichnete sich ab, nachdem auch die neunte Pächterin den Betrieb ab August 2025 nicht mehr weiterführen wollte. Derzeit ist die Anzahl der Interessenten, die es laut Stadtgemeinde gibt, noch Verschlusssache.

Der Verkauf selbst wurde mittels Auslobung auf den Weg gebracht. „Wir haben uns dafür entschieden, um gleich vorweg zu prüfen, ob wirkliches Interesse besteht. Interessenten müssen auch nachweisen, über genügend finanzielle Mittel oder eine Bankgarantie verfügen“, betonte man bei der Stadtgemeinde. Bis 29. Mai konnten Angebote abgegeben werden mit einem Mindestpreis von 600.000 Euro. Im Juni wurden Höchstbieter zu einer zweiten Runde eingeladen und im September hofft man, den Zuschlag vergeben zu können.

Der Blick von der Terrasse des Gasthauses Gemeindealm in Richtung Hochkogel und Kaiserschild © KLZ / Johanna Birnbaum

Viele Gründe für Pächterwechsel

Die Gründe für den vielfachen Pächterwechsel sind vielfältig. Zum einen falsche Einschätzung der Möglichkeiten, zum anderen falsche Konzepte – und auch die Corona-Pandemie hatte ihren Beitrag geleistet. Der Pachtzins konnte nicht ausschlaggebend sein. Für die Liegenschaft in der alpinen Alm-Umgebung mit gastronomischen Räumlichkeiten im Erdgeschoss samt Terrasse, einer 70 Quadratmeter großen Wohnung im ersten Stock sowie Nebengebäuden auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern waren weniger als 1500 Euro Pacht pro Monat zu zahlen.

Zweimal versuchte die Gemeinde durch neuerliche Ausschreibungen, neue Pächter zu finden. Erfolglos. „Zwei Interessenten sind zu einem fixierten Besichtigungstermin gar nicht erschienen. Aus diesem Grund haben wir einen Verkauf angedacht“, erklärte Bürgermeister Thomas Rauninger im Mai.