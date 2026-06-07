Bei der Rückreise vom Urlaub an der Adria kam es Sonntagnachmittag zu chaotischen Zuständen am Bahnhof Udine. Dort hätte ein ÖBB-Railjet planmäßig um 15.59 Uhr in Richtung Österreich abfahren sollen. Doch der Zug war so heillos überfüllt, dass die Polizei anrücken musste. Der Railjet wurde daraufhin polizeilich geräumt.

„In Udine war der Bahnsteig schon extrem voll und als der Zug dann pünktlich kam, herrschte ziemliches Chaos, weil die reservierten Sitzplätze nicht angeschrieben waren“, erzählt eine betroffene Reisende, die anonym bleiben möchte. Anschließend gab es zwei Durchsagen, dass jene Leute, die keine Reservierung haben, aussteigen müssen. „Aber das haben viele nicht akzeptieren wollen, weil sie ja ein gültiges Ticket für genau diesen Zug hatten“, sagt die Augenzeugin.

Anzeigetafel am Bahnhof © Privat

Das Zugpersonal habe ziemlich überfordert gewirkt: „Irgendwann sind dann Polizisten gekommen und haben versucht, Leute aus dem Zug zu werfen, was ihnen aber auch nur teilweise gelungen ist.“ Viele Steirer im Zug mussten Anschlusszüge erreichen und waren dementsprechend zornig: „Letztendlich sind wir dann mit einer Stunde Verspätung gefahren, aber immer noch überbesetzt.“ Laut Zugbegleiterin hätte man Platz für 440 Personen, beim Losfahren seien es dann 600 gewesen und angeblich wollten 800 mitfahren. Ob diese Zahlen stimmen, wisse man freilich nicht: „Jedenfalls für viele ein sehr unangenehmes Ende eines Wochenendes.“