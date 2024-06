Das Wetter scheint sich zu bessern, zumindest bis Freitag sind uns in der Steiermark sonnige Tage beschieden. Damit beginnt sie jetzt so richtig: die Freibadsaison. Sommer, Sonne, Schwimmbecken in 130 Freibädern in der Steiermark winken als willkommene Abwechslung zu den Unwetterkapriolen der vergangenen Wochen. Doch für viele Bäder war der Start in die Saison durchaus ein Bauchfleck.