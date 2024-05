Hohe Wellen hatte im Dezember die Erhöhung der diesjährigen Eintrittspreise für das Fürstenfelder Freibad geschlagen - mit Saisonstart am vergangenen Samstag tritt die Indexanpassung nun in Kraft: So kostet die Saisonkarte für Familien künftig 140 Euro (früher 120 Euro), der Tageseintritt für Erwachsene wurde von 6,50 Euro auf 8 Euro erhöht. Zudem müssen Gäste für das Parken beim Freibad ab sofort zwei Euro statt, wie in den vergangenen Jahren, einen Euro zahlen.