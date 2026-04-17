„SALE. Großer Abverkauf bei ADA Möbel.“ So wirbt der insolvente oststeirische Möbelhersteller ADA für einen Abverkauf am 23. und 24. April (je 9 bis 17 Uhr). Im Schauraum in Anger bei Weiz können da Betten, Essgruppen, Matratzen, Sofas und Stoffe vergünstigt gekauft werden. Was extra betont wird: Leichte Mängel der Produkte sind möglich, Reservierungen gibt es nicht, bezahlt werden kann nur bar oder mit Karte und die Ware muss in Kalenderwoche 19 (4. bis 9. Mai) abgeholt werden.

Ist es bereits der Ausverkauf des riesigen Werkes in Anger? Wird das Unternehmen, verschuldet mit rund 30 Millionen Euro, danach geschlossen? Oder gibt es doch noch die Hoffnung auf einen Weiterbestand? Insolvenzverwalter Philipp Casper wollte sich dazu am Freitag nicht äußern. Mitte nächster Woche soll es nähere Infos geben, ob das Traditionsunternehmen noch gerettet werden kann. In der Vorwoche erklärte er, dass zumindest bis Ende April produziert werde.

ADA gehört zu den traditionsreichsten Polstermöbelfirmen des Landes © Thomas Wieser

Nur mehr ein Rumpfteam im Einsatz

Ende März wurden ja 114 der 179 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stammwerk in Anger sowie bei der Dachgesellschaft in Raaba gekündigt. Mit einem Rumpfteam werden nun Aufträge abgearbeitet. Auch in den Werken in Ungarn und Rumänien gab es Kündigungen.

Es gibt rund 165 Gläubiger, dazu gehören regionale Lieferanten genauso wie Unternehmen in Deutschland oder Italien. Nun wird versucht, den Schaden möglichst in Grenzen zu halten. Barbara Schmid und Christian Pfandl (Anwaltskanzlei Aschmann & Pfandl) wurden als Insolvenzverwalter der Holding bestellt, Philipp Casper (Rechtsanwaltskanzlei Kaan Cronenberg in Graz) fungiert als Insolvenzverwalter in Anger.