Neuer Chef für den Polstermöbelproduzenten ADA in Anger: Nikolaus Szlavik wird mit 18. März Vorstandsvorsitzender (CEO) der ADA Möbelwerke Holding AG. Er wird die Firma zunächst mit den beiden langjährigen Vorständen Gerhard Vorraber und Michael Wibmer leiten. Szlavik war zuletzt Geschäftsführer bei der PIA Automation GmbH in Grambach, davor arbeitete er unter anderem bei der Austria Druckguss GmbH & Co KG.