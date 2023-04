Wandert der oststeirische Traditionsbetrieb ADA endgültig nach Ungarn ab? Wird damit das Möbelwerk in Anger geschlossen? Schon seit Jahren gibt es immer wieder Gerüchte, dass der Standort verlegt werden könnte. Nun kocht die Diskussion wieder hoch. Der Grund: Am Freitag wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Werks in Anger von der Geschäftsführung informiert.