Jahrzehntelang widmete sich Oskar Derler, Sohn des ADA-Möbelwerke-Gründers Alois Derler, dem Familienbetrieb in Anger. Bis zu seinem 82. Lebensjahr war er operativ im Unternehmen tätig. Am Montag verstarb der oststeirische Polstermöbel-Pionier im 87. Lebensjahr. Die Trauer in der Gemeinde Anger ist groß.