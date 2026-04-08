Ist es der Anfang vom Ende des einstigen Möbel-Aushängeschildes? Oder ein Gesundschrumpfen auf ein Mindestmaß, um dann wieder durchzustarten? Denn nach der Millionenpleite der Möbelfabrik „ADA“ wurden Ende März 114 der insgesamt 179 Beschäftigten „freigesetzt“.

41 Personen verloren im Stammwerk in Anger ihren Job, sogar 73 in der Dachgesellschaft in Raaba bei Graz. Fast zwei Drittel der Belegschaft stehen nun also auf der Straße. Auch in den Werken in Ungarn und Rumänien gab es Kündigungen. „Für Anger und die Region ist es natürlich eine Katastrophe“, ist Andreas Linke, Geschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz, bestürzt. Er wohnt selbst in Anger, kennt viele der Betroffenen.

ADA gehört zu den traditionsreichsten Polstermöbelfirmen des Landes © Thomas Wieser

Rund 1000 Leute arbeiteten vor rund 30 Jahren bei dem renommierten Möbel-Hersteller, bekannt und geschätzt unter anderem für hochwertige Sitzlandschaften. Heute gibt es laut Andreas Linke in der riesigen Fabrik in der Oststeiermark nur noch 44 Beschäftigte, in der Holding in Raaba sind es gar nur mehr 21.

„In Anger werden in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen noch Aufträge abgearbeitet“, schildert Linke. Erst vor wenigen Tagen war er bei einer Betriebsversammlung. Die Stimmung in der Belegschaft war wenig rosig, teils auch sehr aufgeheizt. Viele Beschäftigte fürchten, Ansprüche zu verlieren. Zumindest bis Ende Februar wurden aber die Gehälter ausbezahlt. Finanzielle Unterstützung könnte es aber unter anderem aus einer Insolvenzstiftung geben.

Fortbetrieb zumindest bis Ende April

Die ADA Möbelwerke Holding in Raaba hat 18,84 Millionen Euro an Schulden angehäuft, die ADA Möbelfabrik GmbH 11,17 Millionen Euro – in Summe also rund 30 Millionen Euro. Einige der Gründe: Konsumzurückhaltung, immer weniger Möbelhäuser, heuer ein Rückgang der Bestellungen um 20 Prozent.

Ein Foto der Geschäftsführung im August 2023: Gerhard Vorraber, Michael Wibmer (beide Member of Board in der ADA Holding), Margot Wisiak (Chief Marketing Officer) und Mario Hasenhütl (Geschäftsführer ADA Werk Anger/von links) © Thomas Wieser

Es gibt rund 165 Gläubiger, dazu gehören regionale Lieferanten genauso wie Unternehmen in Deutschland oder Italien. Nun wird versucht, den Schaden möglichst in Grenzen zu halten. Barbara Schmid und Christian Pfandl (Anwaltskanzlei Aschmann & Pfandö) wurden als Insolvenzverwalter der Holding bestellt, Philipp Casper (Rechtsanwaltskanzlei Kaan Cronenberg in Graz) fungiert als Insolvenzverwalter in Anger.

Er führt nun quasi die Geschäfte der insolventen Firma. „Es gibt auf jeden Fall einen vorläufigen Fortbetrieb. Es wird zumindest bis Ende April produziert.“ Und dann? „Das ist jetzt noch zu früh, das seriös zu beantworten. Wir tun alles, was wir können.“ Gewerkschafter Andreas Linke ist weniger optimistisch: „Neue Aufträge erscheinen mir schier unmöglich.“

Betriebsliegenschaft zu kaufen

Übrigens: Die gesamte Firmen-Immobilie kann nach wie vor gekauft werden. Sie wird auf Willhaben.at angeboten. Die Geschäfts- und Produktionsfläche ist rund 45.700 Quadratmeter groß, die Grundstücksfläche 29.000 Quadratmeter. Der Preis: Fünf Millionen Euro. Möglich ist es auch, nur zwei Hallen zu kaufen. Der Preis hier: 3,5 Millionen Euro.

Das Werk war einst ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Heute ist in den riesigen Hallen nur mehr ein Rumpfteam tätig © KLZ / Gerhard Brunnhofer

Kein Betriebsrat mehr

Bringen sich die Betriebsräte der Arbeiter und Angestellten, gegründet erst im Juni 2023, noch ein? Nein, denn bei ADA gibt es längst keine Belegschaftsvertretungen. Der Angestellten-Betriebsrat hatte sich im Mai 2024 wieder aufgelöst, der Arbeiter-Betriebsrat im Oktober 2024. Auch die einst sechs Mitglieder sind nicht mehr im Unternehmen tätig.