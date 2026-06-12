Wer ist der neue ORF-Generaldirektor? Die Antwort fiel bis vor Kurzem erstaunlich schwer. Nicht, weil es über Clemens Pig, den Geschäftsführer der Austria Presse Agentur (APA), wenig zu erzählen gäbe, sondern weil er viele Jahre in einem Teil der Medienbranche arbeitete, der selten im Rampenlicht steht. Während Chefredakteure und TV-Menschen Bekanntheit erlangen, blieb der APA-Chef weitgehend ein Mann des Hintergrunds.

Dabei gehört die Austria Presse Agentur zu den wichtigsten Institutionen des Mediensystems. Tag für Tag versorgt sie Redaktionen mit Nachrichten, Bildern, Grafiken und Daten. Wer Nachrichten im Netz liest, begegnet ihr regelmäßig. Sichtbar wird sie dabei selten. Pig hat das Haus nicht nur verwaltet, sondern in die digitale Welt geführt und dabei ausgebaut. Nun wechselt er an einen Ort, an dem Unsichtbarkeit keine Option mehr ist. Mit Jänner übernimmt er die Führung des ORF und damit die Leitung des größten Medienhauses des Landes. Kaum eine Managementfunktion steht stärker unter kritischer Beobachtung als diese.

Als theoretisches Rüstzeug dafür kann der 1974 in Innsbruck geborene Tiroler auf ein Studium der Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck zurückgreifen, das er mit dem Doktorrat abschloss. Bereits während des Studiums gründete er mit MediaWatch eine Firma, die Medienberichterstattung auswertete. Während andere Journalismus machten, untersuchte Pig, wie Öffentlichkeit entsteht. Das unterscheidet ihn von vielen Medienmenschen: Pig kommt nicht aus einer Redaktion – weniger Word, mehr Excel ist sein Werkzeug. Der demokratische Prozess ist ihm ein Anliegen, wie seine Bücher zum Thema zeigen. Persönlich gilt Pig als sachlich und analytisch. Der „Tiroler des Jahres“ 2023 bevorzugt das alpine „Du“ im Umgang.

Seit 2008 arbeitete Pig für die APA, seit 2016 als deren Chef. In dieser Zeit entwickelte sich das Unternehmen kontinuierlich weiter. Ihm gelang neues Wachstum, wo andere längst jenseits des Zenits waren. Doch der ORF ist nicht die APA. Die Agentur arbeitet am Rand der öffentlichen Wahrnehmung, der ORF im Zentrum der Aufmerksamkeit. Dass jede Entscheidung sofort öffentlich bewertet wird, daran wird sich der verheiratete Vater dreier Kinder noch gewöhnen müssen.