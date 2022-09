Margot Wisiak von ADA-Möbelwerke Anger: "Die Zukunft ist weiblich"

Beim WKO-Netzwerktreffen der "Frau in der Wirtschaft" am Dienstagnachmittag bei ADA Möbelwerke in Anger gab es erfreuliche Meldungen: "Unternehmerinnen werden derzeit so stark gefördert wie nie zuvor", ortet Bezirksobfrau Anna Harrer.