Die Hitze findet auch am Donnerstag ihre Fortsetzung. Schon am späten Vormittag überschritten die Temperaturen an vielen steirischen Messstellen an der 30er-Marke. Graz-Straßgang, Hartberg und Bad Gleichenberg lagen kurz nach 11 Uhr fast gleichauf. Aber die drückend schwüle Luft lässt es erahnen: Es drohen heute Gewitter.

Laut der Unwetterzentrale (uwz.at) kann es da und dort schon ab Mittag krachen, der Gewitterschwerpunkt wird laut den Modellen vermutlich in der Steiermark liegen. Zuvor werden die Höchstwerte so wie gestern wieder bei um die 34 Grad liegen.

Wer heute Abend einen Besuch im Gastgarten plant, sollte sich auch um Alternativen umsehen. Zwar werden die Schauer und Gewitter im Laufe des Abends langsam wieder weniger, vereinzelt sind sie aber auch in der Nacht möglich. Es bleibt jedenfalls bewölkt und sehr warm, an vielen Orten wird es wieder eine Tropennacht (Tiefstwerte nicht unter 20 Grad).

Das aktuelle Radarbild

Wie geht es in den nächsten Tagen weiter? Heiß, schwül und gewittrig. Am Freitag soll es zumindest in den südlichen Landesteilen weitgehend trocken bleiben, am Samstag besteht in der gesamten Steiermark Unwettergefahr. Nach derzeitiger Lage dürften der Sonntag und der Montag die beständigsten Tage sein, am Dienstag findet die Hitzewelle ihren vorläufigen Höhepunkt: die Temperaturen klettern auf über 35 Grad.