Eine Pkw-Lenkerin war am Mittwochnachmittag auf der L211 zwischen Raning und Grabersdorf (Gemeinde Gnas) unterwegs und kam kurz vor 16 Uhr mit ihrem Fahrzeug aus unbekannter Ursache von der Straße ab. Der Pkw touchierte einen Durchlass, überschlug sich und kam dann auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Die Frau wurde in dem stark beschädigten Fahrzeug eingeklemmt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Mitglieder der Feuerwehr Grabersdorf retteten die Frau gemeinsam mit First Respondern des Roten Kreuzes, Notarzt und Mitarbeitern des Roten Kreuzes aus dem Fahrzeug. Dabei musste ein hydraulisches Rettungsgerät (Spreitzer und Schere) eingesetzt werden. Nach ersten Informationen wird die Frau noch vom Notarzt am Unfallort versorgt. Auch der Rettungshubschrauber C12 befindet sich an der Unfallstelle.

Die L211 ist seit 16 Uhr wegen des Unfalls in diesem Bereich gesperrt. Im Einsatz sind die Feuerwehren Grabersdorf und Obergnas, Notarzt, Rotes Kreuz und Polizei.