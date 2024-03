Kurz vor 4.30 Uhr heulten die Sirenen. Die Feuerwehr Johnsdorf-Brunn wurde zum Brand eines Wirtschaftsgebäudes in Johnsdorf (Gemeinde Fehring) in der Nähe des Schlosses Johnsdorf gerufen. Auch Feuerwehrkräfte der Wehren Fehring, Feldbach (mit Drehleiter), Hatzendorf (mit Drohne), Lödersdorf, Pertlstein und Weinberg rückten zur Bekämpfung des Feuers an.