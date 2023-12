Ausläufer des Sturmtiefs trafen in der vergangenen Nacht auch die nördlichen Teile des Bezirks Südoststeiermark. Es begann kurz nach ein Uhr in der Früh, die Folgen des Niederschlags waren einige Stunden später abschnittsweise spiegelglatte Fahrbahnen, die einige Autolenker überraschten und zu mehreren Unfällen führten.

Drei Einsätze binnen zehn Stunden

Die einsatzreichste Nacht hatte die Freiwillige Feuerwehr Unterlamm. Für sie begann es schon am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr. Dafür war allerdings noch nicht der kräftige Wetterumschwung Auslöser. Im Ortsteil Oberlamm war ein Pkw in den Graben gerutscht, den die Feuerwehrleute bargen.

Um 1.14 Uhr rückten mehr als 20 Unterlammer Florianis zu einem Einfamilienhaus in Unterlamm aus. Dort hatten starke Windböen einen Teil des Daches angehoben und beschädigt. Um auf das Dach zu kommen, wurde auch die Drehleiter der Feuerwehr Feldbach angefordert. Das Dach wurde provisorisch abgedeckt. Die Arbeiten dort dauerten bis gegen 5 Uhr.

Überschlag auf der Thermenstraße

Gegen 7 Uhr ging die Sirene in Unterlamm erneut ab. Eine Südoststeirerin war offenbar aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse auf der Thermenstraße zwischen Unterlamm und Loipersdorf in einer Kurve mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und rechts gegen eine Böschung geprallt. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug, rutschte quer über die Straße und kam rechts davon auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Lenkerin wurde vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Über den Grad der Verletzungen ist nichts bekannt. Neben der Feuerwehr Unterlamm und den Rettungskräften war auch die Polizei am Unfallort. Alle drei Einsätze in Unterlamm leitete Feuerwehrkommandant Herbert Siegl.

Pkw landete im Acker

Auf der L202 zwischen Kirchberg an der Raab und Radersdorf kam gegen 3.30 Uhr ein Pkw von der glatten Straße ab und stürzte über eine Böschung in einen Acker. Die Feuerwehr Oberdorf am Hochegg unter der Leitung von Kommandant Daniel Veszelovicz war dort mit acht Mitgliedern rund eine Stunde im Einsatz und barg das Fahrzeug.

Tesla prallte gegen Haus

Kurz nach 4.30 Uhr musste in Schützing die Feuerwehr zu einem Unfall ausrücken. Ein Südoststeirer fuhr mit seinem Tesla aus Richtung Bergl talwärts, kam – rund 50 Meter vom Rüsthaus entfernt – auf der glatten Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen ein Haus. Die Einsatzkräfte wurden über den Crashsender des E-Autos alarmiert, wie Feuerwehrkommandant Willbald Schloffer erklärt, der den Einsatz leitete. Schloffer weist auf die extremen Witterungsverhältnisse hin. Denn oben am Berg hatte es rund 5 Grad plus, im Tal Minusgrade. Dieser Temperaturunterschied und der Regen führten zu völlig veränderten Straßenverhältnissen innerhalb weniger Meter.