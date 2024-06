Bei Forstarbeiten kippte am Samstagmittag, 29. Juni, im Bezirk Südoststeiermark ein Traktor um und verletzte einen 46-jährigen Mann schwer. Der 46-Jährige war in einem Waldstück in der Gemeinde Eichkögl mit Forstarbeiten beschäftigt. Dazu verwendete er einen Traktor mit angeschlossener Seilwinde. Aus ungeklärter Ursache kippte der Traktor auf die linke Seite und klemmte den 46-Jährigen zwischen Traktor und Boden ein.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz geflogen. Die Feuerwehren Eichkögl und Studenzen konnten den Traktor aus dem Gelände bergen.