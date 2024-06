Nach den Unwettern und enormen Niederschlägen gibt es für die steirische Landwirtschaft aktuell eine neue Gefahr: Rutschige Hänge. Erst in der Vorwoche kam ein Traktor in St. Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz) bei Mäharbeiten ins Rutschen. Er stürzte den Abhang hinunter, riss Wiese und Erde mit sich und kam auf dem Forstweg am Dach zu liegen. Der Landwirt konnte sich nur mit einem Sprung aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt.