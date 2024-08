Zeugenaufruf in Paldau

Unbekannter stahl während Fußballspiel hunderte Euro aus Kabine

Am Samstagabend soll ein Dieb während eines Fußballspiels in Paldau in eine Umkleidekabine gelangt sein und Bargeld entwendet haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.