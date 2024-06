Nach den verheerenden Unwettern am vergangenen Wochenende in der Oststeiermark wurden am Montag Feuerwehren aus den Bereichsfeuerwehrverbänden Feldbach und Radkersburg zur Unterstützung in den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gerufen. Die KHD-Bereitschaft 45 des Bereichsfeuerwehrverbandes Feldbach unter dem Kommando von KHD-Kommandant Erich Paul (FF Bairisch Kölldorf) machte sich kurz nach der Alarmierung mit 39 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen auf den Weg in die Marktgemeinde Neudau, die von den Unwettern besonders schwer getroffen wurde.