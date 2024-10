Zu einem Unfall kam es am Freitag mitten in der Nacht an der Ortseinfahrt von Mureck. Ein Südoststeirer war kurz vor 2 Uhr auf der B 69 aus Richtung Weitersfeld kommend stadteinwärts unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache mit seinem Pkw von der regennassen Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und kam dann im Straßengraben seitlich zu liegen. Der Lenker erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr barg Unfallfahrzeug

Die Freiwillige Feuerwehr Mureck war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften am Unfallort. Sie sicherte die Unfallstelle ab und barg das Unfallfahrzeug. Kommandant Alexander Amschl leitete den Einsatz.