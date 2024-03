Schwere Verletzungen erlitt ein 56-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in Paldau am Montagabend. Beim Reinigen eines Firmenfahrzeuges löste der Südoststeirer die Handbremse, das Fahrzeug rollte rückwärts. In weiterer Folge geriet der Mann unter die Reifen, seine Beine wurden überrollt, ehe er unter dem Fahrzeug zum Liegen kam.

Der Mann rief daraufhin laut um Hilfe, eine Frau wurde dadurch auf den Unfall aufmerksam und rief umgehend die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Paldau rückte mit 18 Kräften aus, das Fahrzeug wurde angehoben, um den 56-Jährigen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Mit schweren Beinverletzungen wurde er daraufhin vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach eingeliefert.