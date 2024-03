In einem Kaffeehaus in Fürstenfeld geriet auf Grund eines technischen Defekts eine Fritteuse in Brand. Gegen Mittag bemerkte die 37-jährige Inhaberin eines Kaufgeschäfts mit einem im Geschäft etablierten Café beim Öffnen der Küchentüre eine starke Rauchentwicklung. Dabei konnte sie erkennen, dass das Öl einer noch eingeschalteten Fritteuse bereits in Flammen stand. Daraufhin verständigte die 37-Jährige sofort die Einsatzkräfte und löschte den Brand eigenständig mit zwei Decken.