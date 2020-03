Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Montag vermeldte das Land Steiermark die erste Corona-Tote © APA/AFP/INA FASSBENDER

Langsam, aber doch kommt durch die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus das öffentliche Leben in der Steiermark zum Stillstand. Wir halten Sie den ganzen Tag über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden. Die gestrigen Entwicklungen können Sie in unserem Live-Ticker unter diesem Link nachlesen.

Am Montag wurde das erste Corona-Opfer in der Steiermark bekannt gegeben - eine Frau (Jahrgang 1944) ist gestorben.

- eine Frau (Jahrgang 1944) ist gestorben. Regierung verhängt Ausgangsbeschränkungen für alle Österreicher . Die Häuser dürfen im Prinzip nur noch zum Arbeiten, für Lebensmitteleinkäufe oder für Hilfe anderer verlassen werden. Darüber hinaus sollen auch Spaziergänge gestattet sein, sofern diese alleine oder im Familienverbund (Personen, die in einem Haushalt leben), gemacht werden - das Kanzleramt appelliert, dies aber nur in dringenden Fällen zu tun.

Es drohen hohe Strafen.

. Die Häuser dürfen im Prinzip nur noch zum Arbeiten, für Lebensmitteleinkäufe oder für Hilfe anderer verlassen werden. Darüber hinaus sollen auch - das Kanzleramt appelliert, dies aber zu tun. Es drohen hohe Strafen. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 114 . Details dazu hier.

in der Steiermark . Details dazu hier. Regierung verkündet weitere drastische Schritte mit Versammlungsverbot , Restaurants ab Dienstag gänzlich zu

, ab Dienstag gänzlich zu Das Gesundheitstelefon 1450 ist in der Steiermark völlig überlastet . Die Nummer 1450 ist für Menschen vorgesehen, die Symptome haben! Allgemeine Fragen: Tel. 0800 555 621 .

. Die Nummer 1450 ist für Menschen vorgesehen, die Symptome haben! Allgemeine Fragen: . Das steirische Kriseninterventionsteam hat auch eine Gesprächshotline eingerichtet (15 bis 21 Uhr): 0664-85 00 224



Die aktuellen Ereignisse im Live-Artikel:

10.00 Uhr: Derzeit 43 Coronafälle in Graz & Umgebung: So verbeitet sich das Virus im Raum Graz - unsere Kollegen von der Stadtredaktion liefern die aktuellen Entwicklungen.

9.52 Uhr: Wie die Raiffeisenbank Stallhofen Montag ihren Kunden mitteilte, muss die Bankfiliale wegen eines bestätigten Corona-Falles vorerst geschlossen bleiben. Bankomat und Überweisungsbox im Foyer stehen aber weiterhin zur Verfügung.



Mehr zum Thema Stallhofen Bestätigter Corona-Fall: Raiffeisenbank bleibt geschlossen

9.45 Uhr: In der Steiermark hat das Bundesheer rund 100 Soldaten im Einsatz, die vor allem in den Lagern der großen Lebensmittelhandelsketten aushelfen, wie Oberst Gerhard Schweiger von Militärkommando Steiermark am Montag mitteilte. Die logistische Unterstützung leiste man bei Rewe, Spar, Lidl und Hofer, wurde mitgeteilt. Gearbeitet wird in den Auslieferungslagern, damit der Bedarf an Gütern in den Supermärkten reibungslos gedeckt werden kann.

9.35 Uhr: Lokalaugenschein: In einem Supermarkt im Grazer Bezirk Geidorf sind am Montagvormittag die Mitarbeiter damit beschäftigt, die Regale nach den Hamstereinkäufen aufzufüllen. Die Gemüse- und Obstabteilung ist bereits wieder voll bestückt. Auch Kartoffel und Karotten, die es am Freitag nicht mehr gab. Bei Nudeln und Tomaten in Konserven gibt es nur Restbestände. Neu im Vergleich zu Freitag ist ein Security, der am Eingang postiert ist. Seine Aufgabe beschränkt sich an diesem Montag aufs Grüßen, denn der Andrang der Kunden ist überschaubar. Zwei Kassen sind offen, nirgendwo warten zu diesem Zeitpunkt mehr als fünf Personen.

© Schwarz

9.23 Uhr: FPÖ-Kandidat will sein Lokal in Zeltweg offenhalten: Er ist Chef des "Sturmtreff", beschimpft Regierung und weigert sich, sein Lokal zu schließen. Partei schließt ihn aus.

9.15 Uhr: Ramsau abgeriegelt: "Der Bürgermeister hat seine Kompetenz überschritten", heißt es seitens des Leiters der Gemeindeabteilung des Landes Steiermark. Bürgermeister Ernst Fischbacher wurde aufgefordert, Verfügung zurückzunehmen.

9.05 Uhr: Michael Jagoditsch, ärztlicher Direktor des LKH Murtal, berichtet über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Spitäler in Knittelfeld, Judenburg und auf der Stolzalpe: "Wir bereiten uns auf viele Corona-Patienten vor."

Mehr zum Thema LKH Murtal "Wir bereiten uns auf viele Corona-Patienten vor"



8.55 Uhr: Um das Virus Covid-19 einzudämmen, sollten Maßnahmen rasch und konsequent ergriffen werden. Das zeige die eigene Erfahrung aus China, heißt es in einer Mitteilung des steirischen Leiterplattenherstellers AT&S. "Die drei AT&S-Werke in Shanghai bzw. Chongqing laufen seit einigen Tagen wieder im Vollbetrieb und produzieren bis auf kurze Unterbrechungen kontinuierlich", teilte das Unternehmen mit. In Österreich wurden von AT&S inzwischen auf Basis der Erfahrungen in China eine Maskenpflicht am Betriebsgelände eingeführt, Home Office ausgeweitet, der Kantinenbetrieb eingeschränkt und die Dienstreisetätigkeit gestoppt.

8.47 Uhr: Die Landessanitätsdirektion Steiermark gibt bekannt: In der Nacht auf Montag ist eine Steirerin (Jahrgang 1944), die mit dem Corona-Virus infiziert war, verstorben. Die Verstorbene befand sich in stationärer Behandlung und hatte mehrere Vorerkrankungen.

8.39 Uhr: Musikalischer Rückblick: Nach italienischem Vorbild erklang Sonntagabend Musik aus den Fenstern und von den Balkonen. Auch die Antenne Steiermark rief auf - gemeinsam wurde "I am from Austria" interpretiert.

8.29 Uhr: Mit Montag werden schrittweise ja alle Schulen geschlossen. Viele heimischen Schulmilchbauern stehen damit vor einem hundertprozentigen Umsatzausfall und fordern jetzt Hilfe von der Agrarpolitik.

8.17 Uhr: Das Schladminger Diakonissenspital stellt auf Akutbetrieb um. Im Krankenhaus werden nur noch Akut-Operationen durchgeführt, außerdem herrscht ein Besuchsverbot. Alle nicht dringend notwendigen Ambulanzbesuche werden ausgesetzt.



Mehr zum Thema Schladming Diakonissenspital stellt auf Akutbetrieb um

8.10 Uhr: Kurzer Rückblick: Die Stadt Graz hat entschieden: Die gebührenpflichtigen blauen und grünen Parkzonen werden in nächster Zeit nicht überwacht. Spiel- und Sportplätze werden gesperrt.

7.50 Uhr: Die steirische Polizei informiert laufend aktuell über Einschränkungen im Parteienverkehr.



7.40 Uhr: So läuft die Corona-Hilfe aktuell in Eisenerz: Christian Klettner initiierte eine Welle der Hilfsbereitschaft für die „ältere Generation“.

7.30 Uhr: Wie er in einem Video auf Facebook bekanntgab, ist Dado Ibrakovic vom Grazer Tanzlehrerpaar Conny & Dado an Corona erkrankt. Er schilderte seine Erfahrungen mit der Krankheit. Laut Experten ist eine Ansteckung von Dado vor dem letzten Wochenende sehr unwahrscheinlich.

7.15 Uhr: Neue Tipps vom Roten Kreuz Steiermark - bitte beachten!



7.10 Uhr: 114 erkrankte Steirer bis Sonntag - und die Dunkelziffer ist laut einem Experten noch viel höher. Details dazu und zu den Neuinfizierten finden Sie hier.

7.05 Uhr: Sonntag wurde von der Landessanitätsdirektion zwei weitere Fälle von Coronavirus-Infektionen bestätigt. Somit gibt es im Bezirk Leoben bis Sonntagabend sieben bestätigte Fälle.

6.45 Uhr: Das Land Steiermark unterstreicht die Notwendigkeiten der Bundesmaßnahmen. Sie seien nötig - hält man sich nicht daran, "dann gnade uns Gott", sagt Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Und: Notbetten außerhalb von Krankenhäusern werden errichtet, kündigt Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß an.

6.30 Uhr: "Es gibt keine Einchränkungen im öffentlichen verkehr", betont Verkehrslandesrat und LH-Vize Anton Lang (SPÖ) in "Steiermark heute" im ORF. Weil das Ziel sei die Ausbreitung des Coronavirus zu unterbinden könne man aber weiterhin keine Tickets beim Fahrer kaufen und vorne nicht einsteigen. Busse, Straßenbahnen und die S-Bahn fahre aber weiterhin, so Lang.

6.20 Uhr: Ab Montag gibt es zwar keinen Unterricht in der Schule mehr. Das bedeutet aber nicht, dass bereits die Ferien begonnen haben. Es ist die Zeit des Lernens daheim: Neuland für Schüler, Lehrer und Eltern. Tipps wie es gelingen kann.

Wie wird uns Cov-19 verändern? Wie gehen wir mit der Erkenntnis um, dass die nahe Zukunft plötzlich erschreckend unberechenbar scheint? In unserem neuen täglichen Podcast-Format "Corona Update" informieren wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen rund um das Virus.

Weil es nicht oft genug wiederholt werden kann, Hände waschen ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich und andere vor der Infektion zu schützen.

>>> Hände waschen, aber richtig!

>>> Reicht es, sich oft die Hände zu waschen?