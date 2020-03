In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die Anzahl der positiven Covid-19-Fälle hat sich am Dienstag in der Steiermark um bislang 27 erhöht. Aktuell sind insgesamt 174 Steirer positiv auf das neuartige Virus getestet worden.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen in der Steiermark steigt weiter an. Am Freitag in der Früh waren in der Steiermark noch 38 Menschen positiv auf das neuartige Virus getestet worden, sind es mittlerweile bereits 174.