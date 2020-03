In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Am Sonntagabend hat die Stadt Graz entschieden: Die gebührenpflichtigen blauen und grünen Parkzonen werden in nächster Zeit nicht überwacht. Spiel- und Sportplätze werden gesperrt.

Zahlen fürs Autoparken? Das ist in Graz in der nächsten Zeit nicht nötig © Fuchs Jürgen

Der Krisenstab im Grazer Rathaus hat am Sonntagabend mehrere Entscheidungen getroffen. Viele orientieren sich an den Vorgaben der Bundesregierung, eine überrascht hingegen auf den ersten Blick: Das Parken in der grünen und blauen Zone ist ab Montag, 16. März gratis.