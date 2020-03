In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Ramsau am Dachstein © Martin Huber

Am Sonntagabend hat Ernst Fischbacher, Bürgermeister von Ramsau am Dachstein, sich mit einer Verfügung an die Einwohner des Ortes gewandt - darin hieß es, dass alle Zufahrtsstraßen auf das Plateau der Ramsau gesperrt beziehungsweise nur mehr für "unbedingte Fahrten" geöffnet sind. Der Grund: Die erste mit dem Coronavirus infizierte Frau des Bezirks war in der Arztpraxis in der Ramsau positiv getestet worden.