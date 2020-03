In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Graz am Montagvormittag: Das Alltagsleben ist stark reduziert. Die Graz Linien verkehren normal.

In der Innenstadt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Bild aus der Grazer Herrengasse, Montag Vormittag © Michael Wappl

So ruhig ist es in Graz am Montagvormittag: Auf den Straßen sind, bedingt durch den Coronavirus und damit verbundenen starken Einschränkungen, viel weniger Leute als sonst unterwegs.