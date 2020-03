In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Sanitätsbehörde hob Schließung der Arztpraxis in Paldau mit 17. März auf. Besondere Vorsichtsmaßnahmen muss die Arztpraxis in Kapfenstein treffen. Zwei Patienten waren trotz Zweifel da.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Sujetfoto) Die Arztpraxis von Dr. Wagenhofer in Paldau ist zu © APA/HELMUT FOHRINGER

Weil in der Ordination von Hausarzt Dr. Wagenhofer in Paldau ein Patient war, der positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, wurde die Praxis vorübergehend geschlossen. Das hatte die Gemeinde auch auf ihrer Homepage bekanntgegeben. Am Montagnachmittag (16. März) konnte dann Entwarnung gegeben werden: "Die Schließung der Ordination Dr. Wagenhofer wurde von der Sanitätsbehörde mit 17. März aufgehoben, da beim gesamten Team keine Corona-Symptome aufgetreten sind", informiert die Stadtgemeinde in einem E-Mail an die Kleine Zeitung. Es wurde seitens der Behörde allerdings ersucht, nur für einen Notbetrieb zu sorgen, um die Grundvesorgung zu gewährleisten.