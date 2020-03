Abriegelung Ramsau Bürgermeister will weitermachen

Am Nachmittag wurde nur mehr auf den Gemeindestraßen der Ramsau kontrolliert, Bürgermeister Fischbacher will weiter an Maßnahmen festhalten. Im LKH Rottenmann wurde indes eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet. Und: Was genau der "Akutbetrieb" des Diakonissenspitals Schladming bedeutet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bergrettung kontrollierte am Montag die Gemeindestraße nach Rössing © KK

Keine Kontrolle mehr an den Landesstraßen, aber weiter gesperrte Gemeindestraßen – so das Bild heute Nachmittag in Ramsau am Dachstein. Bürgermeister Ernst Fischbacher hatte am Sonntagabend eine Verfügung erlassen, wonach alle Zufahrtsstraßen in den Ort nur mehr in Ausnahmefällen – also etwa für Zulieferer – befahrbar seien. Der Grund: Die erste mit dem Coronavirus infizierte Frau des Bezirks war in der Arztpraxis in der Ramsau positiv getestet worden.