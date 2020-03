In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Auf ihrer neuen Facebook-Seite veröffentlicht die Leobener Kochexpertin Eva-Maria Lipp Rezepte zum „Kochen in Krisenzeiten“.

Kochen in der Coronakrise

"Ich denke, dass sich ganz viele Leute sehr schwertun, in Tagen wie diesen, wo man daheim bleiben und möglichst wenig hinausgehen soll, selbst zu kochen. Es ist an der Zeit, diesen Leuten zu helfen“, erklärt Eva-Maria Lipp, „KochSchulleiterin“ und Kochbuchautorin aus Leoben, in ihrer direkten Art.