Ehrenamtliche Arbeit im Vinzidorf © VinziWerke

"Hilferuf! Wir stehen momentan alle vor großen Herausforderungen. Es ist eine Situation, die wir noch nie erlebt haben", mit diesen Worten wenden sich nun die Vinziwerke an die Öffentlichkeit. Man wolle die Notschlafstellen und Dauerherbergen für obdachlose und wohnungslose Menschen in dieser schwierigen Zeit weiterhin geöffnet halten. Allerdings: "Viele unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im höheren Alter und gehören somit auch zur Risikogruppe gehören, die wir schützen möchten", betont Koordinatorin Nora Tödtling-Musenbichler. Daher appellieren die Vinziwerke nun an jüngere Menschen: "Bitte zeigt Solidarität und unterstützt uns in unseren Einrichtungen, um auch weiterhin für Menschen in Not da sein zu können!"