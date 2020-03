Facebook

Bischof Wilhlem Krautwaschl © Jürgen Fuchs

In einer Videobotschaft hat sich Bischof Wilhelm Krautwaschl am Montag und damit am ersten Tag der Ausgangsbeschränkungen an die Gläubigen in der Steiermark gewandt: "In den letzten Tagen ist die Zahl der weltweit mit Corona infizierten Menschen stark angestiegen. Auch bei uns hat sich das Virus mehr und mehr ausgebreitet, täglich erreichen uns neue Meldungen." Die Situation sei geprägt von Verunsicherung, Sorge und Angst, so der steirische Oberhirte weiter.