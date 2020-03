In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Chef des "Sturmtreff" in Zeltweg beschimpft Regierung und weigert sich, sein Lokal zu schließen.

Der "Sturmtreff" in Zeltweg © KK

Es war nur ein wenige Zeilen langes Posting, das Sascha Fülöp am Sonntagabend (15. März) auf der Facebook-Seite seines Lokals "Sturmtreff-Zeltweg" veröffentlicht hat. Und doch sorgte dessen Inhalt binnen kürzester Zeit für eine Welle von Kritik und Unverständnis. Denn obwohl sämtliche Restaurants im Land aufgrund der Corona-Krise vorübergehend geschlossen werden müssen, werde er weiterhin geöffnet halten und Gäste empfangen, teilte Fülöp mit. O-Ton (Rechtschreibfehler nicht korrigiert): "die Regierung kan mich ganz normal am arsch leken so lange ich nichts schriftlich habe".