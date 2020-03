LKH Murtal"Wir bereiten uns auf viele Corona-Patienten vor"

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Michael Jagoditsch, ärztlicher Direktor des LKH Murtal © Collage Muhr/Ruckhofer

So ruhig und analytisch Michael Jagoditsch die aktuelle Lage und die Vorkehrungsmaßnahmen rund um das Coronavirus auch beschreibt, dem ärztlichen Direktor des LKH Murtal ist doch anzumerken, mit welch einer außergewöhnlichen Situation er und sein Team aktuell konfrontiert sind. Wie berichtet gilt derzeit - ebenso wie im Rest des Landes - an den Spitalsstandorten in Knittelfeld, Judenburg und auf der Stolzalpe ein Besuchsverbot. Nur in Ausnahmefällen (siehe Info-Box) ist der Zutritt gestattet.