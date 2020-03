Kleine Zeitung +

Coronavirus in der Südoststeier Arztpraxis in Paldau geschlossen, Maßnahmen in Kapfenstein

Weil ein Patient, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, in der Ordination von Hausarzt Dr. Wagenhofer in Paldau war, ist dessen Praxis bis einschließlich 24. März geschlossen. Besondere Vorsichtsmaßnahmen muss die Arztpraxis in Kapfenstein treffen. Zwei Patienten waren trotz Zweifel da. Die Praxis kann aber geöffnet bleiben.