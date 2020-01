Infografik Hände waschen, aber richtig

Facebook

Während einer Grippewelle werden Experten nicht müde, immer wieder zu betonen, wie wichtig Händehygiene ist, um sich und auch andere vor Ansteckung zu schützen. Robert Krause, Infektiologe und Tropenmediziner der Meduni Graz: "Wer sich mehrmals am Tag gründlich die Hände wäscht, beugt Viruserkrankungen vor. Ob mit kaltem oder warmem Wasser sei in dem Fall weniger relevant. Wer dann noch die Hände desinfizieren will, kann das tun, es muss aber nicht sein. Um andere zu schützen, sollte man in die Ellenbogenbeuge oder in ein Papiertaschentuch niesen oder husten, nicht in die Hand.