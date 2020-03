In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Weil sie in einer Sitzung mit einer inzwischen positiv getesteten Person in Kontakt gekommen waren, befinden sich Bürgermeister Georg Preßler, die Amtsleiterin sowie mehrere Gemeinderäte in Quarantäne. Der Ortschef beruhigt: "Wir haben alle keine Symptome und die Gemeinde ist weiter voll handlungsfähig."

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Georg Preßler, die Amtsleiterin und mehrere Gemeinderäte sind in Quarantäne © Katharina Pillmayr

Am Montagmittag hat sich Georg Preßler, der Bürgermeister von Edelschrott, in einem offiziellen Schreiben an seine Bürger gewendet. "Ich muss darüber informieren, dass sich der Bürgermeister, also ich selbst, sowie Teile des Gemeinderats gestern Abend vorsorglich bis 26. März in häusliche Absonderung (Quarantäne) begeben haben", heißt es in dem Schreiben.