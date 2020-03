Mit Stand Samstagabend gibt es 393 Covid-19-Fälle im Land. +++ In der Nacht auf Samstag verstarb eine 83-jährige Steirerin im Krankenhaus +++ Auf den Straßen ist wesentlich weniger los als noch am Freitag +++ Bis jetzt 280 Anzeigen wegen Missachtung der Corona-Vorschriften +++ Aufregung in Leoben nach Tod eines 38-jährigen Italieners +++ Die Entwicklungen im Live-Ticker.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

STEIERMARK: CORONAVIRUS - SITUATION IN GRAZ © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Das öffentliche Leben ist in der Steiermark - wie in fast allen Teilen der Welt - wegen des Coronavirus zum Erliegen gekommen. Auch für alle Steirer stellt die aktuelle Lage eine Ausnahmesituation dar. Wir halten Sie heute erneut den ganzen Tag lang über das Geschehen in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Entwicklungen vom Freitag, 20. März, können Sie an dieser Stelle detailliert nachlesen.

Die Ereignisse des Tages im Liveticker

22.20 Uhr. Winterliches Wetter dürfte mithelfen. Eine kurze Vorschau auf den Sonntag - hier dürfte das unwirtliche Wetter (Temperaturen um null Grad bei stürmisch-eisigem Nordostwind) mithelfen, dass die Forderung der Regierung und der Experten, die Menschen mögen zu Hause bleiben, stärker beherzigt wird. Schon am regnersichen Samstag hat sich gezeigt, dass deutlich weniger Leute auf den Straßen und in den Parks waren als in den (Frühlings-)Tagen zuvor.

22.00 Uhr. 393 Fälle. Vorsichtiges Fazit des Samstags - in der Steiermark scheint die Ansteckungs-Kurve leicht abzuflachen. Mit der letzten Aktualsierung des Gesundheitsministeriums gibt es nun steiermarkweit 393 bestätigte Corona-Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen ging am Samstag auf 43 zurück (am Donnerstag lag sie bei 75) - während gleichzeitig in den letzten 24 Stunden die Zahl der bundesweiten Testungen deutlich angestiegen ist (auf 2932 binnen 24 Stunden).

21.10 Uhr. #wirstehenzusammen - Die Onlineplattform der Kleinen Zeitung soll Geschäftstreibende und Kunden in der Krise zusammenbringen. Schon mehr als 1400 Unternehmer waren am Samstagabend mit an Bord. Drei oststeirische Unternehmer erzählen, wie sie jetzt ihre Kunden versorgen wollen.

Mehr zum Thema Wir stehen zusammen Händler aus der Oststeiermark hoffen auf regionale Unterstützung

20.45 Uhr. Drei weitere Covid19-Fälle in Liezen. Die vorläufige steirische Tagesstatistik hat sich am Samstag um 20.30 Uhr noch einmal verändert. Insgesamt werden für die Steiermark nun 392 bestätigte Coronafälle ausgewiesen (um 42 mehr als am Freitag). Im Bezirk Liezen kamen noch drei weitere Fälle hinzu.

Grafiken: Diese Bezirke sind besonders betroffen

20.35 Uhr: Tausende Anfragen zu Reisestornos. Bei der Arbeiterkammer und dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) laufen die Telefone heiß, seit die Grenzen praktisch in ganz Europa - und der halben Welt - dicht sind. Laut ORF gingen beim VKI seit Anfang März 20.000 Anfragen zu Reisestornierungen ein. Bei der Arbeiterkammer hat man für die häufigsten Fragen rund um Urlaub, Kurzarbeit, Job, Dienstreisen und den Alltag im Zeichen der Coronakrise eine eigene Infoseite eingerichtet.

20.25 Uhr: Tipps für neue Zeiten. Beim Roten Kreuz Steiermark hat man 6 Tipps für alle Steirer parat, wie man die aktuellen Zeiten mit Ausgangsbeschränkungen und Heimarbeit gut "über die Zeit" bringen kann.

20:15 Uhr: Appell des Roten Kreuzes. Weil man es in diesen Tagen nicht oft genug sagen kann - auch weststeirische Einsatzkräfte haben eine Botschaft für die Steirer:

20:00 Uhr: Herzerwärmende Nachricht. Die Mitarbeiter der Redmail, die jeden Morgen für die Lieferung der Kleinen Zeitung sorgen, bringen nach wie vor ein bisschen Alltag in das plötzlich so veränderte Leben der Steirer. Und das mit einer Menge persönlichem Engagement. In dieser Hinsicht sorgte am Samstag in Graz vor allem die herzerwärmende, handgeschriebene Nachricht einer Zustellerin für Aufsehen. Aber sehen Sie selbst ...

Herzerwärmende Nachricht einer Zeitungszustellerin © Weiss

19.30 Uhr: Bisher sind 389 Steirer an Covid-19 erkrankt. Nach tagelang deutlich steigender Anzahl von neuen Fällen, ging die Zahl in den letzten beiden Tagen zurück. Warum das kein Grund für eine Entwarnung, ist lesen Sie hier.

18.45 Uhr: Hinweise der Polizei. Aufgrund der vielfach gestellten Frage "Wer darf wann was im Freien tun?" klärt die Polizei noch einmal auf:

#schauaufdich - #4Gründe

Aufgrund der momentanen Lage gibt's hier einige Hinweise zu den momentanen Beschränkungen und alle Infos zu den Grenzkontrollen 👉 https://t.co/hO3XrAVSzk pic.twitter.com/zLDZ15V9Pg — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) March 21, 2020

18.40 Uhr: Erste Tankstellen verkürzen Öffnungszeiten. Harte Zeiten sind in der Steiermark auch für die Tankstellenpächter angebrochen. Fachgruppenobmann Oliver Käfer berichtete schon zu Wochenmitte, dass der Treibstoffabsatz um mehr als 50 Prozent und der Shop-Umsatz um 90 Prozent eingebrochen sei. "Erste privat geführte Tankstellen kommen nicht umhin, jetzt die Öffnungszeiten einzuschränken, zumal abends das Geschäft gegen null geht", so Käfer.

18.30 Uhr: Mehr als 100 Corona-Fälle in der Oststeiermark. Wirft man einen Blick auf die steirischen Bezirke, so zeigt sich, dass es in den oststeirischen Bezirken Hartberg-Fürstenfeld (73) und Weiz (39) besonders viele bestätigte Corona-Erkrankungen gibt. Hier ein Bezirks-Überblick:

Bruck-Mürzzuschlag 8 Fälle

Deutschlandsberg 8

Graz 97 (inkl Patienten von auswärts in Grazer Spitälern)

(inkl Patienten von auswärts in Grazer Spitälern) Graz-Umgebung 36

Hartberg-Fürstenfeld 73

Leibnitz 47

Leoben 7

Liezen 26

Murau 1

Murtal 15

Südoststeiermark 21

Voitsberg 11

Weiz 39

18.20 Uhr: Parkhotel Graz - die ersten Ruhetage seit 86 Jahren.

Nachdem am Montag der Restaurantbetrieb eingestellt wurde, schloss am Dienstag auch das Parkhotel in Graz - es war der erste Ruhetag in der Hotel-Geschichte seit 86 Jahren. Die Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt. >>Mehr darüber lesen Sie hier<<

18.10 Uhr: Deutlich weniger unterwegs. Waren zuletzt an den sonnigen Frühlingstagen - trotz Ausgangsbeschränkgunen - noch extrem viele Menschen im Freien, so zeigten sich die Straßen und Ausflugsziele in Graz am Samstag schon deutlich verwaister.

Coronavirus: So leer waren die steirischen Straßen am Samstag

17.35 Uhr: Starker Anstieg bei der Arbeitslosigkeit. Auch im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist die Arbeitslosigkeit (trotz Beteuerungen der Regierung, das Kurzarbeitsmodell anzunehmen) sprunghaft gestiegen. Von 2400 auf 4000 Betroffene in nur 5 Tagen.

Mehr über die angespannte Lage am oststeirischen Arbeitsmarkt.

17.00 Uhr: Zu einem aufsehenerregenden Polizei- und Rettungseinsatz kam es am Samstag am Campus Leoben. Hier wurde ein 38-jähriger Italiener tot aufgefunden. Die Todesursache ist zur Stunde noch unklar, Fremdeinwirkung schließt die Polizei aus. Wegen der aktuellen Corona-Lage wurden große Sicherheitsvorkehrungen getroffen und ein Covid-19-Test durchgeführt. Ein Testergebnis liegt noch nicht vor. >>Mehr darüber lesen Sie hier<<

16.42 Uhr: Glocken läuten als Danke. Der erste Sonntag ohne Gottesdienste in den Kirchen naht. In der Oststeiermark rufen nun der Passailer und Weizer Pfarrer per Video zum Gebet.

16.38 Uhr: Großes Gedränge am Grünen See. Während wegen des Andrangs an Spaziergängern gestern der Stubenbergsee und der Loser in Altaussee gesperrt wurden, herrscht weiterhin großes Gedränge am Grünen See in Tragöß. Das Problem: Wegen der engen Wege ist eine kontaktlose Begegnung mit anderen Personen beinahe unmöglich.

Mehr zum Thema Ausflügler aus ganz Österreich Flucht vor Corona: Gedränge am Grünen See

16.14 Uhr: Bis jetzt 39 neue Fälle am Samstag. Laut Zahlen des Gesundheitsministeriums gibt es in der Steiermark aktuell 389 Covid-19-Fälle. Damit kamen bisher am Samstag 39 weitere Fälle hinzu.

Betrachtet man die 2822 bundesweiten Fälle (Stand, Samstag, 16 Uhr) sind 57 Prozent der Patienten männlich und 43 Prozent weiblich, 96 Menschen liegen im Spital, davon 15 auf Intensivstation. Bei 2722 Fällen zeigt sich ein milder Verlauf.

15.57 Uhr. Polizei kehrt bei Schutzmasken vom Einweg-System ab. Schutzausrüstung für Einsatzkräfte wurde in den letzten Wochen auch in Österreich zu einem raren Gut. Nun erging laut Polizeisprecher Fritz Grundnig an die steirischen Polizisten die Order, sämtliche Schutzmasken nach einmaligen Gebraucht NICHT zu entsorgen, sondern verpackt zurückzugeben. Im Hintergrund wird nach einer technischen Lösung gesucht, um die Schutzmasken wieder steril zu bekommen - für weitere Einsätze. Grundnig beruhigt aber: Vorerst seien für die steirischen Polizisten noch genügend Schutzmasken vorhanden.

Mehr zum Thema Luftbrücke Österreich erhält 130 Tonnen Schutzmaterial aus China

15.45 Uhr. Pflegeaktivist richtet Offenen Brief an slowakische Führung. Der steirische Pflege-Aktivist Klaus Katzianka tritt für Schnelltests für 24-Stunden-Betreuerinnen bzw. ihre Schützlinge ein. Um die Verunsicherung zu bekämpfen und Personalnot zu verhindern. Nun hat er sich mit einem Offenen Brief direkt an die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova gewendet.

15.35 Uhr: Sturm-Präsident hofft auf Umdenken im Fußball. Christian Jauk, der Präsident von Sturm Graz, hofft infolge der grassierenden Coronavirus-Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Welt auch auf einen Strukturwandel im Fußball. "Die Krise ist auch eine Chance für den Fußball zu den Tugenden zurückzukehren, so wie wir den Fußball und unseren Verein lieben gelernt haben", sagte Jauk am Samstag in einer Videobotschaft.

15.27 Uhr: Abstand halten vor der Apotheke. Dass die von der Regierung täglich propagierte 1-Meter-Abstand-Regel in den Köpfen der Menschen anzukommen scheint, sieht man am Samstag in Graz-Geidorf:

"Warteschlange" in der heutigen Zeit - hier in Graz-Geidorf vor der Apotheke beim Seniorenzentrum Foto © Ulrich Dunst

15.00 Uhr: Mieterschutz in Corona-Zeiten. Die Grazer KPÖ fordert ein Verbot Wohnungskündigungen gegen Mieter während der Zeit der Krise nach deutschem Vorbild. Dort werden Mieter während der Corona-Krise geschützt. >>Mehr dazu hier<<

14.40 Uhr: Seiersberg schließt Spielplätze wieder. "Es nutzt nichts. Ich kann die Leute ja verstehen, wenn ihnen die Decke auf den Kopf fliegt, aber so geht es auch nicht." In Seiersberg-Pirka musste Bürgermeister Werner Baumann heute scharf reagieren. Nachdem die Bundesregierung die Spielplätze wieder freigegeben hatte, soll in Seiersberg eine regelrechte "Völkerwanderung" auf die Spielplätze - vor allem jenem in Windorf - stattgefunden haben. >>So hat die Gemeinde nun reagiert<<

14.30 Uhr: Bunte Gesichtsmasken als Corona-Trend. Nicht nur "Juanitas Nähbox" näht seit einer Woche "Niesschutzmasken" auf Hochtouren. Auch "Nest der Tiger" und "stoff.werk.graz" setzen auf den nicht hundertprozentigen aber bunten Mundschutz.

Mehr zum bunten Trend lesen Sie hier.

13.30 Uhr: Das Land Steiermark stellt ab sofort seine digitale Bibliothek allen Steirern kostenlos zur Verfügung. Wie Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) am Samstag in einer Aussendung sagte, soll damit die Lücke geschlossen werden, die entstanden ist, als wegen des Coronavirus die öffentlichen Bibliotheken zumachen mussten. Die digitale Bibliothek (DigiBib) ist eine seit 2016 vom Land Steiermark betriebene digitale Medienplattform, die bisher Kunden von öffentlichen Bibliotheken vorbehalten war.

Mehr zur neuen Aktion der digitalen Bibliothek.

13.10 Uhr: Vorbildlich: Ein Megaphon-Verkäufer desinfiziert bei der Hofer-Filiale in Kalsdorf die Einkaufswägen:

© kk

12.20 Uhr: Das Jägerbataillon 17 aus Straß ist mit 140 Soldaten in Tirol im Einsatz.

12.10 Uhr: Der steirische Turner Vinzenz Höck trainiert in seiner Wohnung in Innsbruck für mögliche Sommerspiele in Japan. Und würde die Großveranstaltung am liebsten verschieben.

11.20 Uhr: In der Steiermark ist am Samstag erneut ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Wie die Landessanitätsdirektion in einer Aussendung mitteilte, starb in der Nacht auf Samstag eine Frau, die mit dem Coronavirus infiziert war. Die 83-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld hatte mehrere Vorerkrankungen und war in stationärer Behandlung im LKH Graz West.



10.45 Uhr: Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich drei Ärztinnen im Gesundheitsamt infiziert haben. Daraufhin wurden Siegfried Nagl, Mario Eustacchio und Robert Krotzer getestet. Alle drei Tests waren negativ.

10.20 Uhr: Dass das Wetter nicht mehr ganz so schön ist wie in den vergangenen Tagen spielt da wohl eine Rolle. Auf den Straßen und Wegen in der Steiermark ist heute weniger los als noch am Freitag. Alle halten sich dennoch nicht an die Vorgaben!

Zur Geschichte!

Foto © Christian Penz

9.40 Uhr: Schulen sollen auch in den Osterferien für Betreuungszwecke offen haben, da auch weiterhin Eltern als Personal in Spitälern, bei der Rettung oder der Polizei gebraucht würden. Das berichtete Ö1 am Samstag in der Früh. Nach Angaben von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) sollen allerdings nicht alle Schulen, sondern nur die, bei denen Bedarf herrscht, offen haben. Die Schulen würden ab kommenden Montag per Mail oder Anruf den Bedarf nach Betreuung erheben und Eltern müssten daraufhin bis 1. April Rückmeldung geben, ob Bedarf da ist.

9.25 Uhr: Ein Trafikant aus dem Bezirk Murau macht seinem Ärger Luft: Vor allem ältere Leute kommen noch immer regelmäßig in sein Geschäft - teilweise stark hustend.

9.00 Uhr: Busse und Straßenbahnen fahren in Graz nicht mehr im gewohnten Takt. Bis 19.30 Uhr gibt es auf allen Linien, außer der Linie 7, einen 15-Minuten-Takt, nach 19.30 wird nur alle 30 Minuten gefahren.

8.35 Uhr: Kontaktloses Einkaufen am Bauernmarkt am Grazer Lendplatz. Die Ware ist fertig abgepackt, der Preis selbst abzulesen und das Geld in die Kassa zu werfen:

Kontaktloses Einkaufen am Bauernmarkt Foto © Beate Pichler

8.30 Uhr: Hilfsorganisationen im Krisenmodus! Die strukturelle Betreuung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen wurde zurückgefahren. Gleichzeitig brauchen sie - wie viele andere Menschen in diesen Tagen auch - Unterstützung im Alltag. Zum Beispiel ein Erklärvideo: Was ist Corona eigentlich? Die Caritas wiederum organisiert freiwillige Hilfsdienste - und produziert Schutzmasken.

8.10 Uhr: Was darf ich denn jetzt noch im Freien unternehmen? Corona-Bescheid hin oder her – das schöne Wetter trieb Tausende in die Parks, in die Wälder oder Auen. Aber was genau darf man jetzt und was nicht?

Fragen und Antworten Was darf ich jetzt noch im Freien unternehmen?

7.50 Uhr: Sozialpartner empfehlen: Schwangere, die jetzt in Handelsbetrieben arbeiten, sollen vorzeitig Mutterschutz erhalten. Aber es ist lediglich eine Empfehlung, kein Gesetz.

7.30 Uhr: Gute Nachrichten: Das Landeskrankenhaus Hartberg wird am kommenden Montag wieder hochgefahren.

Wichtig für die Versorgung LKH Hartberg öffnet am Montag wieder

7.10 Uhr: Der steirische Militärkommandant Heinz Zöllner steht vor einer der größten Herausforderungen in seiner Laufbahn. Erstmals wird er auch ganze Milizeinheiten in den Einsatz führen. Noch kämpft er um ausreichend Schutzmasken und -anzüge.

Heinz Zöllner im ausführlichen Interview!

6.30 Uhr: Exakt 350 Personen in der Steiermark wurden bis inklusive gestern positiv auf das Coronavirus getestet. Am Freitag kamen bis zum Abend 53 neue Fälle hinzu. Die Zahl der Neu-Diagnosen ist damit geringer als am Donnerstag. Die Steiermark weist dennoch mehr Fälle auf als Wien auf. Am stärksten betroffen sind Tirol (567 Erkrankte), Oberösterreich (491), Niederösterreich (391) und eben die Steiermark. In der Bundeshauptstadt wurden bisher 341 Fälle registriert.

5.59 Uhr: Wer kann, lässt sein Kind mittlerweile zu Hause. Die Zahlungen für Kindergärten und Co. wurden aber in vollem Umfang verrechnet. Das Land beruhigt: "Elternbeiträge werden gutgeschrieben." Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

5.41 Uhr: Immer mehr Österreicher arbeiten von zu Hause aus. Daher hat sich der Stromverbrauch verschoben – von den Unternehmen hin in Richtung Privathaushalte. Insgesamt ortet die Energie Steiermark laut ORF aber einen Rückgang des Strombedarfs um etwa zehn Prozent, weil große Unternehmen ihre Produktion zurückgefahren oder eingestellt haben: "In den Privathaushalten sehen wir im Moment einen leichten Anstieg des Energieverbrauchs – das liegt vor allem an den PCs. Es liegt aber auch daran, dass jetzt zu Hause mehr gekocht wird", so Sprecher Urs Harnik-Lauris.

5.22 Uhr: Nichts geht mehr im Online-Shop der Supermarktkette Billa. In Graz sind alle Liefertermine bis Anfang April ausgebucht. Die Nachfrage nach der Zustellung von Lebensmitteln ist enorm.

5.16 Uhr: Führende Mitarbeiter des Spitalsverbundes Rottenmann-Bad Aussee wurden positiv auf das Coronavirus getestet und sind nun unter Quarantäne. Gerüchte, dass es zu wenig Informationen gebe, weist man bei der Kages mit dem Hinweis auf Datenschutz zurück. Auch die Geburtenstation in Bad Ischl wegen Coronainfektion geschlossen.

5.01 Uhr: Am Freitag musste die Bergrettung Mürzzuschlag ausrücken, um einen unverletzten Wanderer von der Rax zu holen. Offenbar befinden sich viele Menschen trotz Ausgangsbeschränkungen auf Wanderungen. Die Bergrettung appelliert daher an nun die Bevölkerung, sich an die Regeln zu halten: "Bitte verzichtet auf Bergtouren!"

Coronavirus: Ein Spaziergang durch Grazer Parks

Auch in Graz schlägt das Wetter am Wochenende um - es wird kühler und weniger sonnig. Offenbar wollten viele davor nocheinmal außer Haus. Denn in der Landeshauptstadt sind unzählige Menschen unterwegs - vor allem in Parks, auf der Murpromenade oder in den Murauen. Ob sich die Bevölkerung dabei an die vorgegebenen Regeln für die Spaziergänge hält? Im Wesentlichen schon, betont Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP).