Der idyllische Grüne See hat in Corona-Zeiten enorm viel Zulauf aus ganz Österreich © Symbolfoto: Pototschnig Franz

In den letzten Tagen hatte der Grüne See in Tragöß ungewöhnlich viele Besucher. Der Parkplatz war um diese Jahreszeit noch nie so gefüllt, und rund um den See waren hunderte Menschen unterwegs. In Zeiten von Corona will man eben nicht nur in der Wohnung sitzen, man braucht frische Luft und Bewegung - und die suchen viele am Grünen See.