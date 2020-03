Kleine Zeitung +

Mitarbeiter werden nicht gekündigt Parkhotel Graz: Die ersten Ruhetage seit 86 Jahren

Nachdem am Montag der Restaurantbetrieb eingestellt wurde, schloss am Dienstag auch das Hotel - der erste Ruhetag in der Hotel-Geschichte seit 86 Jahren. Die Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt.