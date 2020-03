Interview"Wir haben die gleichen Einschränkungen wie alle anderen"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der steirische Militärkommandant Heinz Zöllner steht vor einer der größten Herausforderungen in seiner Laufbahn. Erstmals wird er auch ganze Milizeinheiten in den Einsatz führen. Noch kämpft er um ausreichend Schutzmasken und -anzüge.

Brigadier Heinz Zöllner, Militärkommandant von Steiermark © Jürgen Fuchs

Wieviele Soldaten sind bisher in der Steiermark schon in der Corona-Krise eingesetzt und wo?

Heinz Zöllner: Derzeit (Stand Freitagmittag) gibt es eine Unterstützungsleistung bei den Lebensmittelgroßhändlern in der Stärke von cirka 200 Personen. Solche Unterstützungsleistungen sind grundsätzlich zu bezahlen.